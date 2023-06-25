Писарский: время в сборной России? Все положительные слова, которые есть в этом мире

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился впечатлениями от времени, проведённом со сборной России.
«Время в сборной России? Все положительные слова, которые есть в этом мире — вот так опишу нашу сборную. Было приятно там находиться: хороший тренер и хорошие игроки. Вообще круто находиться в коллективе из лучших игроков — или одних из лучших. Буду стараться и работать, чтобы ещё раз оказаться там», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Писарский дебютировал за сборную России 17 ноября 2022 года в товарищеском матче со сборной Таджикистана, выйдя на замену и проведя на поле весь второй тайм. На тот момент нападающий выступал за «Оренбург» и стал первым футболистом этой команды, сыгравшим за сборную России.
- 25 июня 2023
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