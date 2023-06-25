Гончаренко: «Урал» ищет игроков из Португалии, Латинской Америки, Африки и Балкан

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, где команда ищет новых игроков.
«На российском рынке найти игрока сложнее, потому что все футболисты высокого уровня [выступают] в ведущих командах. В большей степени просматриваем российских молодых футболистов, а для того, чтобы найти игрока, который сделает результат сейчас, мы смотрим чемпионат Португалии, Латинскую Америку, африканские и балканские рынки. То есть те рынки, откуда к нам едут игроки», — сказал Гончаренко в интервью «Матч Премьер».
Предыдущий сезон «Урал» завершил на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 30 матчах. В первом матче следующего сезона екатеринбуржцы встретятся с ЦСКА. В Фонбет Кубке России «Урал» сыграет в одной группе с «Ростовом», «Локомотивом» и «Рубином».
- 25 июня 2023
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