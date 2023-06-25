Оганесян рассказал, как в «Оренбурге» восприняли назначение Ярошика

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян оценил назначение чешского специалиста Иржи Ярошика на пост главного тренера команды.

«Знаю, что Иржи поиграл в России, но прямо сейчас не вспомню, следил ли я за его игрой в детстве: может быть, в матчах «Крыльев Советов» видел его. Назначение тренера восприняли положительно. Так как он в прошлом сам футболист, думаю, он будет хорошо нас понимать. Думаю, у команды всё будет хорошо.

Хорошая замена Марцелу Личке? Пока сложно ответить, потому что с новым тренером ещё не работали», — приводит слова Оганесяна «Матч ТВ».

Бывший главный тренер «Оренбурга» Личка принял решение покинуть команду в середине июня. Он работал с командой с лета 2020 года.

Иржи Ярошик по ходу карьеры игрока выступал за московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов».