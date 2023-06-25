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Вратарь «Крыльев» Ломаев: у меня был достаточно большой перерыв. Хочется официальных игр

Вратарь «Крыльев» Ломаев: у меня был достаточно большой перерыв. Хочется официальных игр
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Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал своё восстановление после травмы.

«У меня был достаточно большой перерыв с учётом того, что я получил травму. Уже поскорее хочется игр: не товарищеских, а официальных. Как самочувствие после травмы? Всё отлично, чувствую себя прекрасно», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Ломаев получил травму в матче 28-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом». Вратарь выступает за «Крылья Советов» с лета 2020 года, его контракт действует до конца июня 2025 года. До перехода в самарский клуб он играл за «Чертаново».

Матчи первого тура РПЛ сезона-2022/2023 пройдут 21-23 июля. «Крылья Советов» встретятся в гостях с «Ахматом» в Грозном.

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