Гендиректор «Ахмата»: привыкли жить под санкциями, покупку иностранцев не рассматриваем

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о жизни клуба под экономическими санкциями на протяжении последних двух лет. «Ахмат» столкнулся с санкциями раньше других российских клубов — в 2020 году.
«Нам сложнее не стало, — отметил Айдамиров. — Мы привыкли жить в условиях санкций. Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берем никого из-за границы, кроме свободных агентов. Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело – тренироваться, играть и показывать достойный результат.
Продать кого-то мы не можем. Это касается транзакций в евро и долларах.
Можем ли мы рассмотреть транзакции в юанях? Если кто-нибудь из Китая обратится по нашему игроку, то в юанях, наверное, мы сможем продать. Но опять же: есть вторичные санкции. Тот клуб может испугаться, что их к нему применят", — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».
- 25 июня 2023
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