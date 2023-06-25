Гендиректор «Ахмата»: привыкли жить под санкциями, покупку иностранцев не рассматриваем

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о жизни клуба под экономическими санкциями на протяжении последних двух лет. «Ахмат» столкнулся с санкциями раньше других российских клубов — в 2020 году.

«Нам сложнее не стало, — отметил Айдамиров. — Мы привыкли жить в условиях санкций. Есть определенные трудности. Со спонсорами нам стало сложнее, с трансферами, поэтому мы не берём никого из-за границы, кроме свободных агентов. Но у нас есть поддержка главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Он решает все вопросы, которые у нас возникают. Наше дело – тренироваться, играть и показывать достойный результат.

Продать кого-то мы не можем. Это касается транзакций в евро и долларах.

Можем ли мы рассмотреть транзакции в юанях? Если кто-нибудь из Китая обратится по нашему игроку, то в юанях, наверное, мы сможем продать. Но опять же: есть вторичные санкции. Тот клуб может испугаться, что их к нему применят», — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».