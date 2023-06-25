В сеть попали фото третьего комплекта формы «Ливерпуля»

Появились фото третьей формы «Ливерпуля». Для резервного комплекта мерсисайдцы выбрали фиолетовый цвет с чёрными вставками. Техническим спонсором английского клуба осталась компания Nike.
Футболка из третьего комплекта «Ливерпуля» на сезон-2023/2024
Фото: footyheadlines.com
«Третья футболка «Ливерпуля» от фирмы Nike на сезон-2023/2024 выполнена в необычном цветовом сочетании для мерсисайдского клуба. В нём сочетаются светло-фиолетовая основа с более тёмным фиолетовым цветом по бокам и манжетам рукавов, а также белый цвет логотипов. Цвет шорт будет аналогичным цвету футболки», — сообщается на сайте footyheadlines.com.
Футболка из третьего комплекта «Ливерпуля» на сезон-2023/2024
Фото: footyheadlines.com
Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к вингеру «Ювентуса» Федерико Кьезе.
- 25 июня 2023
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