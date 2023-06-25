«Челси» подпишет контракт с Джексоном сроком на восемь лет

Контракт сенегальского форварда Николаса Джексона с «Челси» будет действовать на протяжении восьми лет (до июня 2031 года). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, игрок успешно прошёл медобследование. «Челси» заплатит «Вильярреалу» за 21-летнего футболиста € 37 млн, что на € 2 млн больше, нежели клаусула. Однако лондонцы получат выгодные условия по рассрочке платежа.
Джексон забивает в ворота «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В сезоне-2022/2023 на счету Джексона 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе со стороны «Челси» к молодому голкиперу «Порту».
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