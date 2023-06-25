Англия — Израиль: стартовые составы команд на матч молодёжного Евро

Сегодня, 25 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встретятся сборные Англии и Израиля. Игра пройдёт на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Джонсон, Смит-Роу, Джонс, Гомес, Гиббс-Уайт, Мадуэке, Гордон.
Израиль: Перец, Джабер, Лемкин, Коэн, Ревиво, Лайоус, Халайли, Гандельман, Азулай, Глух, Тургеман.
Чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
- 25 июня 2023
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