Орлов: то, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об уголовных делах нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса? За человека заступаются, когда доказывают его невиновность, а здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Все Нидерланды об этом знают. Мне странно поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, нидерландский суд приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении на двоюродного брата.