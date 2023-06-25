Орлов: то, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об уголовных делах нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.
«Зачем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Старостин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клуба, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса? За человека заступаются, когда доказывают его невиновность, а здесь-то виновность есть. И это только одно дело. А наркотики! Все Нидерланды об этом знают. Мне странно поведение «Спартака». Это форс-мажорная ситуация. То, что совершил Промес, не укладывается в понятие цивилизованной гражданской жизни», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, нидерландский суд приговорил Квинси Промеса к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тыс. по делу о нападении на двоюродного брата.
- 25 июня 2023
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:30
-
16:28
-
16:15
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:48
-
15:33
-
15:30
-
15:14
-
15:11