Масалитин: выступление «Рубина» и «Балтики» в РПЛ будет зависеть от их селекции

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил, что успешное выступление казанского «Рубина» и калининградской «Балтики» в Российской Премьер-Лиге будет зависеть от трансферов.

«Всё будет зависеть от селекции, как «Рубин» и «Балтика» её проведут. Я в том году видел их матч, когда они играли в Калининграде. Две играющие команды, любящие играть в атаку, не от обороны. Качественный футбол они показали. Но опять же, это Первая лига. Мы видели на примере «Торпедо», что надо обязательно усиливаться. Того, чего хватает в Первой лиге, может не хватить в Премьер-лиге. Нужны качественные, хорошие игроки. А там посмотрим, как они себя проявят», — приводит слова Масалитина Газета.Ru.