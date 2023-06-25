Месси: чемпионат мира повлиял на игру «ПСЖ» в прошлом сезоне, изменил наши планы

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, в чём были причины неудачной игры «ПСЖ» во второй половине прошлого сезона.

«Это не оправдание, но на чемпионате мира мы провели много игр. Некоторые вернулись позже других, некоторые получили травмы, как Неймар. Это сыграло большую роль в нашем сезоне, изменило наши планы. Я думаю, что в целом этот чемпионат мира повлиял на уровень чемпионата и Лиги чемпионов. С победой или нет, но все вернулись другими по разным причинам», — приводит слова Месси L'équipe, ссылаясь на beIN Sports.

Напомним, в розыгрыше Лиги 1 сезона-2022/2023 Лионель Месси провёл 32 матча, забил 16 голов и отдал 16 голевых передач. Всего в рамках национальных чемпионатов на счету аргентинца 578 сыгранных матчей, 496 забитых голов и 213 результативных передач.