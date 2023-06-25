Валерий Газзаев рассказал, какие позиции в ЦСКА нуждаются в усилении

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего не хватает армейцам для серьёзной конкуренции в борьбе за чемпионство.

«Для борьбы за чемпионство ЦСКА нужно усиление. Возвращение Фернандеса — хороший шаг. Но клубу необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии. Ещё желательно усилить атаку. Усиление позиций, которые я назвал, позволит создать серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, московский ЦСКА в прошедшем сезоне расположился на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков. От первого места красно-синие отстали на 12 очков. Также армейцы стали обладателями Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).