Валерий Газзаев рассказал, какие позиции в ЦСКА нуждаются в усилении

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, чего не хватает армейцам для серьёзной конкуренции в борьбе за чемпионство.
«Для борьбы за чемпионство ЦСКА нужно усиление. Возвращение Фернандеса — хороший шаг. Но клубу необходимо усиление каждой позиции — особенно в обороне и в средней линии. Ещё желательно усилить атаку. Усиление позиций, которые я назвал, позволит создать серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, московский ЦСКА в прошедшем сезоне расположился на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 58 очков. От первого места красно-синие отстали на 12 очков. Также армейцы стали обладателями Кубка России, обыграв в финале «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
- 25 июня 2023
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
17:00