Агент Кьезы: Федерико никогда не просил «Ювентус» платить ему € 8 млн в год

Фали Рамадани, агент вингера «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьезы, высказался о трудностях в продлении контракта своего клиента с туринским клубом.
«Федерико Кьеза никогда не запрашивал € 8 млн чистыми в качестве зарплаты за сезон, чтобы подписать новый контракт с «Ювентусом». Это неправда, фейковые новости», — приводит слова Рамадани журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 на счету Кьезы 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2025-го. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 40 млн.
Ранее сообщалось о желании «Ливерпуля» подписать Кьезу.
- 25 июня 2023
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