Англия — Израиль: номинальные хозяева забили быстрый гол в матче молодёжного Евро
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Англии и Израиля. Команды играют на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 19:00 мск.
U21 ЧЕ-2023. Группа C. 2-й тур
25 июня 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Англия U21
2-й тайм
1 : 0
Израиль U21
1:0 Гордон – 16'
Англичане сумели забить быстрый гол: на 15-й минуте отличился форвард Энтони Гордон — 1:0.
Чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.
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