Англия — Израиль: номинальные хозяева забили быстрый гол в матче молодёжного Евро

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодёжных команд, в котором встречаются сборные Англии и Израиля. Команды играют на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Грузии. Главным арбитром назначен Раде Обренович из Словении. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 19:00 мск.

Англичане сумели забить быстрый гол: на 15-й минуте отличился форвард Энтони Гордон — 1:0.

Чемпионат Европы начался 21 июня. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы, по четыре сборные в каждой. Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.