Контрольный матч «Ахмата» с «Динамо» из Махачкалы завершился вничью

Сегодня, 25 июня, грозненский «Ахмат» провёл контрольный матч с махачкалинским «Динамо» на центральном стадионе города Кисловодск. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

Оба гола в матче были забиты с пенальти. В компенсированное к первому тайму время счёт открыл Залимхан Юсупов, на 91-й минуте Владислав Камилов точным ударом с точки помог своей команде избежать поражения.

«Ахмат» занял итоговое пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, грозненский клуб набрал 50 очков в 30 матчах. Полузащитник Владислав Камилов провёл 20 матчей за «Ахмат» в РПЛ, в которых забил два гола.

«Динамо» (Махачкала) финишировало на восьмой строчке таблицы Первой Лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.