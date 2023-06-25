Контрольный матч «Ахмата» с «Динамо» из Махачкалы завершился вничью
Поделиться
Сегодня, 25 июня, грозненский «Ахмат» провёл контрольный матч с махачкалинским «Динамо» на центральном стадионе города Кисловодск. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.
Оба гола в матче были забиты с пенальти. В компенсированное к первому тайму время счёт открыл Залимхан Юсупов, на 91-й минуте Владислав Камилов точным ударом с точки помог своей команде избежать поражения.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
25 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Юсупов – 45+1' 1:1 Камилов – 90+1'
«Ахмат» занял итоговое пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, грозненский клуб набрал 50 очков в 30 матчах. Полузащитник Владислав Камилов провёл 20 матчей за «Ахмат» в РПЛ, в которых забил два гола.
«Динамо» (Махачкала) финишировало на восьмой строчке таблицы Первой Лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.
Комментарии
- 25 июня 2023
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:42
-
19:30
-
19:30
-
19:23
-
19:22
-
19:09
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:45
-
18:36
-
18:35
-
18:34
-
18:28
-
18:18
-
18:13
-
18:09
-
18:01
-
17:56
-
17:54
-
17:47
-
17:43
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
17:00
Партнерский контент