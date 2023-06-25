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Контрольный матч «Ахмата» с «Динамо» из Махачкалы завершился вничью

Контрольный матч «Ахмата» с «Динамо» из Махачкалы завершился вничью
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Сегодня, 25 июня, грозненский «Ахмат» провёл контрольный матч с махачкалинским «Динамо» на центральном стадионе города Кисловодск. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.

Оба гола в матче были забиты с пенальти. В компенсированное к первому тайму время счёт открыл Залимхан Юсупов, на 91-й минуте Владислав Камилов точным ударом с точки помог своей команде избежать поражения.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
25 июня 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Юсупов – 45+1'   1:1 Камилов – 90+1'

«Ахмат» занял итоговое пятое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, грозненский клуб набрал 50 очков в 30 матчах. Полузащитник Владислав Камилов провёл 20 матчей за «Ахмат» в РПЛ, в которых забил два гола.

«Динамо» (Махачкала) финишировало на восьмой строчке таблицы Первой Лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.

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