В случае продажи Бремера «Ювентус» попытается подписать Пау Торреса или Эрмосо

«Ювентус» готов расстаться с центральным защитником Бремером, но только в случае хорошего финансового предложения от кого-либо из клубов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «бьянконери» рассчитывают выручить с продажи Бремера не менее 55 млн. Такие английские клубы, как «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» заинтересованы в бразильце.

В случае продажи Бремера «Ювентус» попытается подписать одного из защитников: либо Пау Торреса, представляющего «Вильярреал», либо Марио Эрмосо, выступающего за «Атлетико».

Пау Торрес забивает в ворота «Севильи» в матче 30-го тура Ла Лиги:

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В сезоне-2022/2023 на счету Торреса 39 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Эрмосо провёл 35 игр за «Атлетико» и сумел забить пять мячей, а также оформил два ассиста.

Контракт Торреса с «Вильярреалом» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн. Соглашение Эрмосо с «Атлетико» истекает летом 2024 года. Цена защитника — € 20 млн.