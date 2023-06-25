Егор Титов – о конкуренции в РПЛ: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой

Бывший российский полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями о том, кто сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

«В ближайшее время, конечно, кто-то может включиться в борьбу за чемпионство, но помимо «Спартака» и ЦСКА, надо включаться и «Локомотиву». Надеюсь, с приходом Лички «Динамо» будет играть в более яркий и современный футбол. В последнем матче был симпатичен «Краснодар» и, думаю, все болельщики хотели бы, чтобы первый трофей наконец-то оказался у них. Есть пять-шесть команд, которые могли бы составить «Зениту» конкуренцию, но повторюсь: пока «Зенит» играет в футбол сам с собой.

Я ранее говорил, что управлять такой махиной как «Зенит», с такими бразильцами, в таком количестве — надо иметь искусство и умение. У Семака оно есть. Учитывая, что с Серёгой играли вместе в сборной, я всегда относился к нему с симпатией», — приводит слова Титова Sport24.