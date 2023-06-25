Фонсека может возглавить «Аль-Хиляль»

Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека может перейти в «Аль-Хиляль», об этом сообщает Saudi Sky Sport.

Португальский специалист с начала тренерской карьеры успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года.

По информации французских СМИ, Фонсекой интересовался «Марсель», отправивший в отставку Игора Тудора. Однако Оливье Летанг, являющийся президентом «Лилля», опроверг все слухи, заявив, что Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом. Контракт португальца с «догами» действует до лета 2024 года.

В сезоне-2022/2023 французской Лиги 1 «Лилль» занял пятое итоговое место, набрав 67 очков в 38 матчах. Северяне получили право сыграть в квалификации Лиги конференций.