Фонсека может возглавить «Аль-Хиляль»

Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека может перейти в «Аль-Хиляль», об этом сообщает Saudi Sky Sport.
Португальский специалист с начала тренерской карьеры успел поработать с рядом португальских клубов, включая «Порту», а также был главным тренером украинского «Шахтёра» и итальянской «Ромы». Французским «Лиллем» он руководит с 2022 года.
По информации французских СМИ, Фонсекой интересовался «Марсель», отправивший в отставку Игора Тудора. Однако Оливье Летанг, являющийся президентом «Лилля», опроверг все слухи, заявив, что Паулу Фонсека не покинет клуб этим летом. Контракт португальца с «догами» действует до лета 2024 года.
В сезоне-2022/2023 французской Лиги 1 «Лилль» занял пятое итоговое место, набрав 67 очков в 38 матчах. Северяне получили право сыграть в квалификации Лиги конференций.
- 25 июня 2023
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