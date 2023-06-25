Погба вернётся из отпуска на неделю раньше, чтобы лучше подготовиться к сезону

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба сократил отпуск на неделю и планирует прибыть на клубную базу раньше остальных партнёров. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Футболист полон решимости наконец-то провести успешный сезон за «Ювентус» после многочисленных травм. Погба признает, что его первая кампания в Турине была катастрофой, так как он получил травму колена в ходе предсезонной подготовки и так и не смог полностью восстановиться.

По информации издания, француз сообщил «Ювентусу», что будет на тренировочной базе «Континасса» со 2 июля. Это как минимум на 10 дней раньше момента, когда к нему присоединится остальная часть команды.

Игрок сборной Франции надеется, что это даст ему прочную основу для физической подготовки, чтобы он мог начать выступать на том же уровне, что и его партнёры. Травмы преследуют футболиста с тех пор, как он играл за «Манчестер Юнайтед», и, кажется, после перехода в «Ювентус» ситуация только усугубились.

В сезоне-2022/2023 30-летний полузащитник сыграл всего в 10 матчах, в общей сложности проведя на поле 161 минуту.