«Сочи» переиграл «Аланию» в контрольном матче

Сегодня, 25 июня, команда «Сочи» провела контрольный матч с владикавказской «Аланией». Встреча проходила на тренировочной базе ФК «Сочи» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл Ислам Машуков, и до 77-й минуты «Алания» сохраняла минимальный перевес. Восстановил равновесие на табло Тимофей Шипунов, а за минуту до конца основного времени Жоаозиньо точным ударом принёс южанам победу.

Клуб «Сочи» занял итоговое 10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Южане набрали 38 очков в 30 матчах. Нападающий Жоаозиньо провёл 23 матча, в которых забил три гола. 19-летний полузащитник Тимофей Шипунов забил два гола в 15 матчах сезона РПЛ.

«Алания» финишировала на третьей строчке таблицы Первой Лиги, набрав 62 очка в 34 матчах.