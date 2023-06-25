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«Сочи» переиграл «Аланию» в контрольном матче

«Сочи» переиграл «Аланию» в контрольном матче
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Сегодня, 25 июня, команда «Сочи» провела контрольный матч с владикавказской «Аланией». Встреча проходила на тренировочной базе ФК «Сочи» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче уже на четвёртой минуте открыл Ислам Машуков, и до 77-й минуты «Алания» сохраняла минимальный перевес. Восстановил равновесие на табло Тимофей Шипунов, а за минуту до конца основного времени Жоаозиньо точным ударом принёс южанам победу.

Клуб «Сочи» занял итоговое 10-е место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Южане набрали 38 очков в 30 матчах. Нападающий Жоаозиньо провёл 23 матча, в которых забил три гола. 19-летний полузащитник Тимофей Шипунов забил два гола в 15 матчах сезона РПЛ.

«Алания» финишировала на третьей строчке таблицы Первой Лиги, набрав 62 очка в 34 матчах.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
25 июня 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 1
Алания
Владикавказ, Россия
0:1 Машуков – 4'   1:1 Шипунов – 77'   2:1 Жоаозиньо – 89'
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