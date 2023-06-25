Писарский: Карпин — очень приятный человек. С одной стороны друг, с другой — тренер

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал об опыте работы с Валерием Карпиным, который возглавляет тренерский штаб сборной России.
«Карпин — очень приятный человек и хороший специалист. В чём это проявляется? Я не сильно успел с ним пообщаться. Но у нас состоялся разговор — мне было интересно. Он с одной стороны как друг, с другой — как тренер, с третьей — как тот человек, который тебя направляет и даёт какой-то опыт. С Карпиным было приятно работать. И я надеюсь, что мы с ним ещё увидимся», — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Писарский, в активе которого один матч за национальную команду России, был включен в расширенный состав сборной на товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта), но в окончательную заявку не попал.
- 25 июня 2023
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