Италия обыграла Швейцарию в группе D молодёжного чемпионата Европы

Сегодня, 25 июня, на стадионе «Клуж-Арена» в Румынии состоялся матч 2-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы. Встречались сборные Швейцарии и Италии. Финальный свисток Мохаммеда Аль-Хакима (Швеция) зафиксировал победу итальянцев со счётом 3:2.

Итальянцы открыли счёт в начале первого тайма, на шестой минуте. Автором гола стал Лоренцо Пирола, голевой передачей отметился Сандро Тонали. Через пять минут «Скуадра Адзурра» удвоила преимущество, отличился Вильфред Ньонто. Далее сборная Италии забила ещё один гол. Мяч в ворота соперника отправил Фабьяно Паризи.

Во втором тайме на 47-й минуте швейцарцы смогли отличиться усилиями Кастриота Имери. Далее сборная Швейцарии сумела отквитать ещё один мяч — на 52-й минуте забил Зеки Амдуни. Однако забить третий гол команде не удалось.