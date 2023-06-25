Марцел Личка записал обращение к болельщикам «Динамо» с базы в Новогорске

Чешский специалист Марцел Личка, накануне возглавивший московское «Динамо», обратился к болельщикам команды с клубной базы, расположенной в Новогорске.
«В этом году буду пробовать радовать вас, болельщики «Динамо» Москва. Очень рад, что получил возможность стать частью этого большого исторического клуба России. Я с нетерпением жду завтрашнего момента, когда увижу команду, и мы начнём готовиться к сезону. Большое спасибо все. Только Яшин, только «Динамо»!», — сказал Личка в видеоролике, опубликованном в официальном телеграм-канале «Динамо».
Напомним, 22 июня московское «Динамо» объявило о назначении чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера клуба. Ранее 45-летний специалист работал в Российской Премьер-Лиге с «Оренбургом». Южноуральский клуб играл под руководством Лички с 2020 года.
По информации «Чемпионата», «Динамо» заплатило € 1 млн «Оренбургу» за переход Лички. Столько же чешский тренер будет получать по контракту с бело-голубыми за сезон.
В прошедшем сезоне РПЛ «Динамо» руководил сербский тренер Славиша Йоканович, однако он был уволен из клуба весной. По итогам чемпионата бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице.
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