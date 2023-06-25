Гладилин: «Спартаку» нужно продать Николсона

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на возможный уход нападающего Шамара Николсона из стана красно-белых.
«Если за него заплатят € 7 млн, то нужно соглашаться. Шамар конкуренцию не выдержал, он проиграл Соболеву, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
26-летний ямайский форвард пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. Действующий трудовой договор форварда с красно-белыми рассчитан до середины 2026 года. В сезоне-2022/2023 на счету Николсона 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что столичный клуб готов расстаться с ямайцем этим летом, если за него предложат не менее € 7 млн. Игрок интересен турецкому «Галатасараю».
- 25 июня 2023
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