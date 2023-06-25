«Челси» объявил о переходе Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль»

Сенегальский защитник Калиду Кулибали покинул лондонский «Челси» после окончательного перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

По информации СМИ, сумма трансфера составила около € 20 миллионов. Сенегалец заключил с новой командой трёхлетний контракт.

«Мы хотели бы поблагодарить Калиду за его вклад на поле и за его пределами во время его пребывания на «Стэмфорд Бридж» и пожелать ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры», — попрощалась с игроком пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, Калиду Кулибали выступал в Английской Премьер-Лиге за лондонский «Челси» с 2022 года. За синих сенегальский защитник провёл 32 матча и забил два мяча. Ранее 32 летний футболист играл за итальянский «Наполи», бельгийский «Генк» и французский «Метц».