Радимов — о матче «Спартак» — «Зенит»: команды успеют разогнаться к 5-му туру

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита» в новом сезоне чемпионата России. Первая встреча между командами состоится уже в 5-м туре Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 18 по 20 августа.

«Для набора формы четырех туров вполне достаточно. Команды разгонятся, чемпионат наберёт ход, так что это оптимальный вариант. Конец августа — для зрителей вообще прекрасно», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России, а «Спартак» завоевал бронзовые медали, отстав от сине-бело-голубых на 16 очков. В очных играх в РПЛ дважды были сильнее петербуржцы (2:1 и 3:2). Первый тур РПЛ сезона-2023/2024 будет сыгран 21-23 июля.