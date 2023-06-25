О назначении Луиса Энрике «ПСЖ» объявит в середине недели – источник

Чемпион Франции «ПСЖ» официально отправит в отставку Кристофа Галтье в середине будущей недели, возможно, это случится в среду. Его заменит Луис Энрике, который уже находится на постоянной связи с руководством парижан, в основном с президентом Нассером Аль-Хелаифи, сообщает Le Parisien.

По информации издания, Галтье, контракт которого действителен до 30 июня 2024 года, получит компенсационное возмещение в размере около € 6 млн. В свою очередь, договор с Энрике уже находится на стадии финальных доработок. Он будет рассчитан как минимум на два сезона с возможностью продления ещё на сезон в случае выполнения определённых условий.

53-летний испанский специалист, выигрывавший Лигу чемпионов в 2015 году с «Барселоной», нигде не работал с момента вылета сборной Испании на стадии 1/8 финала чемпионата мира 2022 года. На первом этапе в Париже Энрике предстоит подготовить команду к туру по Японии, запланированному на конец июля – начало августа.