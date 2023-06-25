Агент Оздоева: ПАОК выходил на Магомеда, они заинтересованы в его подписании

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, прокомментировал информацию об интересе греческого ПАОКа к его клиенту.

«Да, они действительно заинтересованы. Представители ПАОКа выходили на Магомеда, какие-то диалоги ведут. Но у Магомеда контракт с «Фатихом», я не лезу в эту ситуацию. Клубы должны о чём-то говорить. У Магомеда простая ситуация — он выполняет условия своего контракта, поэтому-то каких-то движений не делает.

Если клубы договорятся, то после этого Магомед начнёт думать. Решение принимается по факту. Например, Магомеда вызовут в клуб: «Слушай, есть предложение на тебя. Нас устраивает. Ты как?». Я до этого заявлял, что на Магомеда есть большой спрос. Потенциальные работодатели смотрят, что он на контракте, и поэтому в такой ситуации первичные звонки идут в клуб», — приводит слова Гаргаева «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Оздоева 34 матча за «Фатих Карагюмрюк» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,2 млн.

Ранее агент Оздоева сообщал об интересе «Фатиха» к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.