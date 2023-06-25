Болельщики «Краснодара» признали Эдуарда Сперцяна лучшим игроком сезона-2022/2023

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что полузащитник команды Эдуард Сперцян стал лучшим игроком прошедшего сезона по мнению болельщиков краснодарского клуба.
«Краснодар» проводил голосование на официальном сайте клуба, и большинство голосов получил именно Сперцян. Полузащитника поддержала почти половина фанатов краснодарской команды (48,78%). Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба (19%), а третье досталось голкиперу Матвею Сафонову (8,34%).
Отметим, что в последнее время в СМИ часто появляется информация о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» уже в летнее трансферное окно. Среди претендентов на армянского полузащитника называются амстердамский «Аякс», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Манчестер Сити» и ряд итальянских клубов.
В 41 матче за «Краснодар» в прошлом сезоне Сперцян забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.
- 25 июня 2023
-
23:01
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:26
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:41
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
21:17
-
21:10
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:12
-
20:07
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:50