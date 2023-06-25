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Болельщики «Краснодара» признали Эдуарда Сперцяна лучшим игроком сезона-2022/2023

Болельщики «Краснодара» признали Эдуарда Сперцяна лучшим игроком сезона-2022/2023
Эдуард Сперцян
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Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что полузащитник команды Эдуард Сперцян стал лучшим игроком прошедшего сезона по мнению болельщиков краснодарского клуба.

«Краснодар» проводил голосование на официальном сайте клуба, и большинство голосов получил именно Сперцян. Полузащитника поддержала почти половина фанатов краснодарской команды (48,78%). Второе место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба (19%), а третье досталось голкиперу Матвею Сафонову (8,34%).

Отметим, что в последнее время в СМИ часто появляется информация о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» уже в летнее трансферное окно. Среди претендентов на армянского полузащитника называются амстердамский «Аякс», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Манчестер Сити» и ряд итальянских клубов.

В 41 матче за «Краснодар» в прошлом сезоне Сперцян забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.

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