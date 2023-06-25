Рикарду Куарежма: у меня пока нет намерения заканчивать карьеру

Бывший полузащитник сборной Португалии Рикарду Куарежма рассказал, что пока что не собирается заканчивать карьеру футболиста.

«Я не закончил с футболом. Я готовлюсь, работая самостоятельно. Я сильный и верю в себя. Уйду в тот момент, когда почувствую себя плохо в своей футбольной жизни.

Но пока у меня нет намерения это делать. Я много работаю, потому что футбол — это спорт, который требует практики. Кто это делает, тот и выживает. Цель моей игры в футбол – чемпионство.

Несмотря на отъезд из Турции я до сих пор поддерживаю связь с болельщиками «Бешикташа» — в основном в социальных сетях», — приводит слова Куарежмы Hurriyet.

Напомним, Рикарду Куарежма выступал за «Барселону», «Порту», «Интер», «Челси» и «Бешикташ».