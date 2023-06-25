Сын Флорана Малуда намерен перейти в «Лилль»

Аарон Малуда, 17-летний сын знаменитого игрока сборной Франции Флорана Малуда, являющийся воспитанником «Ренна», решил сменить клуб этим летом. Об этом сообщает Footmercato.

В завершившемся сезоне Аарон Малуда произвёл хорошее впечатление, выступая за резервную команду «Ренна». Молодой нападающий забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Малуда может записать себе в актив и участие в Кубке Гамбарделлы – там у него один гол и три ассиста.

Хорошая результативность, а также способность футболиста играть как на флангах атаки, так и в центре привлекли внимание других французских команд. Пока «Ренн» раздумывал над тем, чтобы предложить Аарону профессиональный контракт, сам футболист решил перебраться в «Лилль». «Доги» этим летом взяли курс на омоложение состава, и подписание долгосрочного контракта с Аароном Малуда идеально вписывается в концепцию клуба.