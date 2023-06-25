Аллегри отказал «Аль-Хилялю», тренер намерен продолжить работу в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Аль-Хиляля», поскольку полон решимости остаться в «Ювентусе». Об этом сообщает трансферный эксперт Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

В течение нескольких недель сообщалось, что клубы из Саудовской Аравии и Катара пытаются переманить Аллегри, в том числе с помощью вложения миллионов в покупку таких игроков, как Калиду Кулибали, Криштиану Роналду и Рубен Невеш. Однако Аллегри не поддался искушению, отказавшись от щедрого предложения. Сообщалось, что «Аль-Хиляль» был готов платить специалисту € 20 млн в год и заключить контракт до июня 2025 года.

По информации журналиста, Аллегри выслушал предложение саудовцев из вежливости, но не имел ни малейшего намерения покинуть «Ювентус», даже если бы его зарплата увеличилась в три раза.

Напомним, сейчас Аллегри во второй раз в карьере трудится главным тренером «Ювенутса». Он уже тренировал «старую синьору» в период с 2014 по 2019 год и вернулся сюда летом 2021 года.