«Милан» возобновил переговоры с «Челси» по трансферу Лофтус-Чика

Итальянский «Милан» ещё не отказалcz от идеи приобрести полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика. Переговоры двух клубов возобновились после паузы, сообщает Sportitalia.
Приоритет Лофтус-Чика в шорт-листе «Милана» понизился несколько недель назад, после увольнений Паоло Мальдини и Фредерика Массары. Однако продажа Сандро Тонали в «Ньюкасл» за € 80 млн, а также травма Исмаэля Беннасера, который выбыл на полгода, вынуждают «россонери» перейти к активным действиям на трансферном рынке.
Контракт игрока сборной Англии Лофтус-Чика с «Челси» истечёт уже через год. При этом у синих есть возможность продлить соглашение. Именно поэтому лондонский клуб рассчитывает получить за своего футболиста около € 25 млн.
Лофтус-Чик прошёл через все молодёжные команды «Челси», а в завершившемся сезоне отдал две результативные передачи в 33 матчах за синих во всех турнирах.
- 25 июня 2023
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