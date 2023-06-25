«Арсенал» согласовал с Тимбером условия контракта

Боссы «Арсенала» договорились с защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером и его представителями о личных условиях соглашения, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, стороны согласовали контракт сроком до 2028 года. 22-летний защитник будет зарабатывать вдвое больше, чем в «Аяксе» — € 8 млн в год. Клубы также близки к согласованию цены за молодого футболиста — «Арсенал» заплатит голландцам ориентировочно € 40-45 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Тимбера 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.

Ранее наставник «Арсенала» дал комментарии по поводу некоторых трансферных слухов, связанных с лондонским клубом.