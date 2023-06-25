Защитник «Ромы» Спинаццола заинтересовал «Аль-Ахли»

Крайний защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола попал в сферу интересов «Аль-Ахли». Об этом сообщает Football-italia.
Громадные инвестиции Саудовской Аравии в футбол привели к тому, что этим летом многие футболисты, находящиеся в расцвете сил, приняли решение покинуть Европу. Буквально сегодня, 25 июня, «Челси» официально объявил о продаже бывшего защитника «Наполи» Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль», и конкуренты этого клуба по чемпионату, стараются не отставать.
Согласно последним сообщениям из Италии, «Аль-Ахли» нацелился на приобретение Спинаццолы, и «Рома» будет готова рассмотреть выгодное предложение, тем более что у римлян уже есть готовая замена в лице Николы Залевски.
30-летний Спинаццола стал одним из героев Евро-2020, но затем случился разрыв ахиллова сухожилия. Восстановившись, футболист провёл 40 матчей за «Рому» в этом сезоне, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.
В активе Спинаццолы также 23 матча за сборную Италии. Его контракт с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года.
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