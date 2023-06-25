Гари Невилл: «Сити» в данный момент успешен, но всё циклично, и «Юнайтед» окажется выше

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что доминирование «Манчестер Сити» может скоро закончиться.

«Юнайтед» — превосходный футбольный клуб, и так будет всегда. «Сити» в данный момент более успешен, но это всего лишь вопрос времени. Всё циклично, и «Юнайтед» окажется выше. Земля круглая», — приводит слова Невилла The Guardian.

Напомним, требл, сделанный «Сити» по итогам минувшего сезона, стал для команды первым в истории. Горожане заняли первое место в английской Премьер-лиге, набрав 89 очков в 38 турах и опередив лондонский «Арсенал» на пять очков. Затем команда выиграла Кубок Англии, победив в финальном матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Также «Манчестер Сити» впервые в истории победил в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Интер» со счётом 1:0. Перед этим по ходу плей-офф турнира «Сити» прошли «Лейпциг» (1:1, 7:0), «Баварию» (3:0, 1:1) и мадридский «Реал» (1:1, 4:0).