Тарханов — об Акинфееве: он пропускает только неберущиеся мячи

Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов назвал лучших игроков ЦСКА в минувшем сезоне.

«Согласен ли я с признанием болельщиками Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона в ЦСКА? Конечно. Он помог выиграть Кубок и занять второе место, во всех играх выглядел уверенно. Он пропускает только неберущиеся мячи, а оборона в связи с этим начинает выступать увереннее.

В тройку лучших вошли также Иван Обляков и Фёдор Чалов. На мой взгляд, оба футболиста попали в этот список заслуженно. Чалов — лучший бомбардир, а Обляков прибавил по сравнению с предыдущими сезонами», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее был опубликован список лучших игроков ЦСКА в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков.