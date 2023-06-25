Тарханов — об Акинфееве: он пропускает только неберущиеся мячи
Поделиться
Бывший тренер ряда клубов Российской Премьер-Лиги Александр Тарханов назвал лучших игроков ЦСКА в минувшем сезоне.
«Согласен ли я с признанием болельщиками Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона в ЦСКА? Конечно. Он помог выиграть Кубок и занять второе место, во всех играх выглядел уверенно. Он пропускает только неберущиеся мячи, а оборона в связи с этим начинает выступать увереннее.
В тройку лучших вошли также Иван Обляков и Фёдор Чалов. На мой взгляд, оба футболиста попали в этот список заслуженно. Чалов — лучший бомбардир, а Обляков прибавил по сравнению с предыдущими сезонами», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее был опубликован список лучших игроков ЦСКА в сезоне-2022/2023 по версии болельщиков.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2023
-
00:40
-
00:38
-
00:30
-
00:29
-
00:12
-
00:09
-
00:07
- 25 июня 2023
-
23:55
-
23:50
-
23:42
-
23:42
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:27
-
23:19
-
23:15
-
23:01
-
22:55
-
22:54
-
22:44
-
22:39
-
22:37
-
22:26
-
22:10
-
22:09
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:41
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
21:17
Партнерский контент