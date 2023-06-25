«Манчестер Юнайтед» может включить Теллеса в сделку по вратарю «Порту» Коште

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему продолжает работать над трансфером голкипера «Порту» Диогу Кошты, сообщает O Jogo.

По информации источника, «красные дьяволы» могут включить в сделку своего защитника Алекса Теллеса, который провёл сезон-2022/2023 в «Севилье» на правах аренды. Бразильский игрок обороны заинтересован в возвращении в «Порту». Теллес выступал за «драконов» на протяжении четырёх лет (с 2016 по 2020 год). Отмечается, что наставник «Порту» Консейсау также хочет работать с 30-летним бразильцем.

В сезоне-2022/2023 на счету Кошты 41 матч за «Порту» во всех турнирах. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 45 млн. Теллес провёл 38 игр в составе «Севильи» и сумел оформить три ассиста.

Ранее сообщалось о предметном интересе к Коште со стороны лондонского «Челси».