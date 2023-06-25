Невилл: большинство футболистов не зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить себе жизнь

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл поделился мыслями о нынешних зарплатах футболистов.

«Я не знаю ни одного футболиста, который был бы рождён богатым. Все они из рабочего класса. Вы не пинаете мяч в пять лет, потому что хотите себе «Феррари» — вы делаете это из-за любви к игре. Подавляющее большинство футболистов не зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить себе [последующую] жизнь. Как только их игровая карьера закончится, они будут работать на обычной работе в течение следующих 30 лет», — приводит слова Невилла The Guardian.

Напомним, Гари Невилл — бронзовый призёр чемпионата Европы (1996). Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов (1999, 2008), восьмикратным чемпионом (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009) и трёхкратным обладателем Кубка Англии (1996, 1999, 2004).