Гари Невилл – о VAR: я всегда был за внедрение технологий для более точных решений

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл поделился мыслями о системе VAR.
«Я всегда был за внедрение технологий для более точных решений. Нет ничего хуже, чем проиграть большой матч из-за судейской ошибки. Они происходят естественным образом, потому что все мы люди — но если их можно исправить с помощью телевизора, я только за. Когда судьи смогут быть более прозрачными в отношении решений и, возможно, будут озвучивать и объяснять свои решения, мы действительно начнём видеть преимущества», — приводит слова Невилла The Guardian.
Напомним, Гари Невилл — бронзовый призёр чемпионата Европы (1996). Также он является двукратным победителем Лиги чемпионов (1999, 2008), восьмикратным чемпионом (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009) и трёхкратным обладателем Кубка Англии (1996, 1999, 2004).
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