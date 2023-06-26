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Англия, Франция, Украина и Испания досрочно вышли в плей-офф молодёжного Евро

Англия, Франция, Украина и Испания досрочно вышли в плей-офф молодёжного Евро
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Четыре сборные уже после 2-го тура смогли выйти в плей-офф молодёжного чемпионата Европы-2023. Среди них: Англия, Франция, Украина и Испания.

Англичане в матче 2-го тура уверенно переиграли Израиль. Англия возглавляет группу С, набрав шесть очков. На второй строчке располагаются чехи (4). Немцы и израильтяне замыкают квартет, имея в активе по одному очку.

Сборная Франции в воскресенье, 25 июня, одолела Норвегию с минимальным счётом — 1:0, а в четверг, 22 июня обыграла Италию (2:1). С шестью очками французы лидируют в группе D. У Италии и Швейцарии по три балла.

Украинцы и испанцы во 2-м туре переиграли своих соперников по группе B и также смогли досрочно выйти в плей-офф.

По итогам 3-го тура ещё четыре команды выйдут в четвертьфинальные матчи турнира: две из группы A, и по одной из групп C и D.

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