Диогу Жота – о Лиге Европы: нас всегда в плей-офф выбивал «Реал», надеюсь, что их там нет
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Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился ожиданиями от игры в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Раньше я играл в Лиге Европы с «Вулверхэмптоном». Хотя болельщики привыкли видеть нас в Лиге чемпионов каждый год, и это будет ощущаться как понижение рейтинга, но это по-прежнему престижное соревнование. Мы приложим все усилия, чтобы выиграть его.
С тех пор, как я перешёл в «Ливерпуль», нас всегда в плей-офф выбивал «Реал», так что, надеюсь, их там нет. Хотя они могут каким-то образом занять третье место в своей группе ЛЧ и всё ещё быть на нашем пути…» — приводит слова Жоты FourFourTwo.
Напомним, в турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место, набрав 67 очков, поэтому «красные» в следующем сезоне выступят в Лиге Европы.
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