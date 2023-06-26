Семак: деньги никогда не будут движущей силой для результатов, это мы видим в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о главной мотивации для игроков.

«Деньги, уверен, никогда не будут основной движущей силой для достижения результатов. Это мы видим на протяжении многих лет на примере «Зенита», который, выполняя задачи, всегда выкладывается на сто процентов. На мой взгляд, главная мотивация для игроков – победа в каждом матче. Они спортсмены, профессионалы. Победный голод можно и нужно сохранять на протяжении всей карьеры – как футболиста, так и тренера.

В «Зените» этой проблемы не наблюдаю. Возможно, эмоции чуть упали, радость от побед стала не такой яркой, но желание выигрывать в любом случае остаётся максимально высоким» — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.