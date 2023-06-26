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«Гранада» хочет привлечь в свои ряды экс-игрока «Барселоны»

«Гранада» хочет привлечь в свои ряды экс-игрока «Барселоны»
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Завоевавшая право на повышение в классе «Гранада» рассматривает возможность пригласить бывшего защитника «Барселоны» Йерри Мину, сообщает Mundo Deportivo.

Тренерский штаб андалузцев хотел бы добавить в состав опытных игроков перед стартом сезона-2023/24, и Мина выглядит подходящим вариантом. Колумбийский игрок оказался свободным от любых обязательств после ухода из «Эвертона» в конце прошлого сезона.

Согласно информации испанского издания, «Гранада» уже связалась с представителями Мины по поводу потенциальной сделки на фоне растущего интереса к игроку со стороны «Фулхэма». В целом, 28-летний футболист вызывает интерес у клубов по всей Европе, и «Гранаде» придётся найти веские аргументы, чтобы убедить центрального защитника выбрать Андалусию для продолжения карьеры.

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