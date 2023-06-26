Семак — о Гвардиоле: гениальнейший тренер, один из лучших в современной тренерской школе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил себя с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Величины, видите ли, несоизмеримые. Гвардиола может говорить всё, что угодно. Это гениальнейший тренер, один из лучших, если не лучший в современной тренерской школе. Его слова всегда несут определённый посыл, правильный и чёткий. Мне очень интересно наблюдать за его работой, за общением с журналистами, с игроками, за перестроениями в тактических схемах. Гвардиола – умнейший специалист, который добивается невероятных успехов.

Что касается моего наследия, то для меня главное, что я оставлю в человеческом плане для своих близких и вообще для людей» — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.