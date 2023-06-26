Семак: политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о роли политики в современном спорте.
«Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей. Так исторически всегда и было. Но, к сожалению, политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях. Хотя по сути своей спорт – он вне политики, он должен объединять людей. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливались войны, чтобы мирным путем, за счёт таланта и характера, выявлять сильнейшего в честной борьбе», — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.
Напомним, по итогам прошлого сезона Семак привёл «Зенит» к чемпионству в РПЛ. Это пятое чемпионство подряд клуба из Санкт-Петербурга.
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