Семак: политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о роли политики в современном спорте.

«Конечно, хотелось бы, чтобы спорт объединял людей. Так исторически всегда и было. Но, к сожалению, политика проникла во все сферы жизни, и даже спорт стал оружием, которое используется в корыстных целях. Хотя по сути своей спорт – он вне политики, он должен объединять людей. Не зря Олимпийские игры проводились, чтобы останавливались войны, чтобы мирным путем, за счёт таланта и характера, выявлять сильнейшего в честной борьбе», — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

Напомним, по итогам прошлого сезона Семак привёл «Зенит» к чемпионству в РПЛ. Это пятое чемпионство подряд клуба из Санкт-Петербурга.