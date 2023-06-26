Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном тренерстве в «Роме»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос, может ли он стать главным тренером команды в будущем.
«Я ничего не знаю. Хотел ли бы я поработать в «Роме»? А кто бы не хотел?» — приводит слова Тотти Goal.
Тотти провёл всю свою профессиональную игровую карьеру, играя за «Рому». Нападающий выступал за родной клуб с 1993 по 2017 год.
В настоящий момент главным тренером «Ромы» является Жозе Моуринью. Португалец возглавляет «Рому» на протяжении двух лет (с 2021 года). В первый же свой сезон у руля римской команды португалец привёл подопечных к победе в Лиге конференций. В прошедшем сезоне «Рома» под руководством Моуринью добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Севилье» в серии 11-метровых ударов (1:1, 1:4 по пенальти). В чемпионате Италии римляне дважды заняли шестое место, оба раза набрав 63 очка.
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