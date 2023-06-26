Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу

Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы улучшить в российском футболе.

«Мне кажется, футболу нашему требуется больше конструктива. Не огульной критики, а именно конструктива со стороны клубов. Больше общения их между собой, с болельщиками, с журналистами. Чтобы оценки были более справедливыми, нужна дискуссия. А тот хай, который иногда поднимается в медийном пространстве, – он мне не близок. Я за уважительное отношение ко всем участникам процесса», — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Для клуба из Санкт-Петербурга это чемпионство стало пятым подряд.

Материалы по теме
«Зенит» всё-таки пошёл за восходящей звездой из Бразилии. Педро правда так хорош?
«Зенит» всё-таки пошёл за восходящей звездой из Бразилии. Педро правда так хорош?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023