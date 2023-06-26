Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы улучшить в российском футболе.

«Мне кажется, футболу нашему требуется больше конструктива. Не огульной критики, а именно конструктива со стороны клубов. Больше общения их между собой, с болельщиками, с журналистами. Чтобы оценки были более справедливыми, нужна дискуссия. А тот хай, который иногда поднимается в медийном пространстве, – он мне не близок. Я за уважительное отношение ко всем участникам процесса», — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Для клуба из Санкт-Петербурга это чемпионство стало пятым подряд.