Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» связался с представителями Адриена Рабьо по поводу предложения перейти в клуб.

Прошлым летом Рабьо был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но клуб не смог договориться с ним о личных условиях контракта.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продлить контрактное соглашение с Рабьо на один сезон. Действующий контракт игрока с туринским клубом истекает в конце июня.

В прошлом сезоне на счету Рабьо 43 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив девять голов и шесть результативных передач.

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