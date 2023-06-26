Романо: Гризманн не станет партнёром Криштиану Роналду по «Аль-Насру»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует покидать испанский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французскому футболисту нравится выступать в составе мадридского клуба, где он хочет остаться и продолжать карьеру.

Ранее появилась информация о том, что агенты Гризманна провели встречу с представителями «Аль-Насра».

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Антуан Гризманн провёл 38 матчей, забил 15 голов и отдал 16 голевых передач. Всего на счету игрока 498 матчей, 180 забитых голов и 83 ассиста в рамках национальных чемпионатов.

«Атлетико» занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 77 очков в 38 матчах. Команда одержала 23 победы, потерпела семь поражений и восемь раз сыграла вничью.